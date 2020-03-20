Лоренцо Инсинье: Болеем за команду врачей, медсестер и всех граждан Италии Нападающий «Наполи» прокомментировал распространение пандемии коронавируса.

Форвард итальянского «Наполи» Лоренцо Инсинье призвал в период болезни поддержать медицинских работников и всех жителей Италии.

«Пока мы ждем, чтобы еще раз обнять друг друга на трибунах, давайте все будем болеть за одну команду. За команду врачей, медсестер и всех граждан Италии. Мы одна команда!» — приводит официальный Twitter «Наполи» слова Инсинье.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.