Пеле самоизолировался из-за пандемии коронавируса

Легенда мирового футбола бразилец Пеле принял решение самоизолироваться в связи с распространением пандемии коронавируса по планете.
Он находится на карантине в своем доме в Сан-Паулу, сообщает А Bola. 79-летний Пеле входит в группу риска наиболее подверженных заражению вирусом, поскольку большую часть умерших от заболевания составляют люди пожилого возраста.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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