Пеле самоизолировался из-за пандемии коронавируса Знаменитый в прошлом 79-летний футболист входит в особую группу риска.

Легенда мирового футбола бразилец Пеле принял решение самоизолироваться в связи с распространением пандемии коронавируса по планете.

Он находится на карантине в своем доме в Сан-Паулу, сообщает А Bola. 79-летний Пеле входит в группу риска наиболее подверженных заражению вирусом, поскольку большую часть умерших от заболевания составляют люди пожилого возраста.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.