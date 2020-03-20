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20 марта 2020 01:54ФутболТрофименко Кирилл

Пеле самоизолировался из-за пандемии коронавируса

Знаменитый в прошлом 79-летний футболист входит в особую группу риска.

Легенда мирового футбола бразилец Пеле принял решение самоизолироваться в связи с распространением пандемии коронавируса по планете.

Он находится на карантине в своем доме в Сан-Паулу, сообщает А Bola. 79-летний Пеле входит в группу риска наиболее подверженных заражению вирусом, поскольку большую часть умерших от заболевания составляют люди пожилого возраста.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

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