Холанд признан лучшим молодым игроком Бундеслиги в феврале (фото)

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд признан лучшим молодым игроком февраля в немецкой Бундеслиге.
В пяти матчах 19-летний норвежец забил четыре гола.
Напомним, Холанд присоединился к «Боруссии» в январе 2020 года. В составе дортмундцев он провел 11 матчей, в которых забил 12 голов и сделал две результативные передачи.
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