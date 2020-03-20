Холанд признан лучшим молодым игроком Бундеслиги в феврале (фото) Чемпионат Германии приостановлен из-за коронавируса.

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд признан лучшим молодым игроком февраля в немецкой Бундеслиге.

В пяти матчах 19-летний норвежец забил четыре гола.

Напомним, Холанд присоединился к «Боруссии» в январе 2020 года. В составе дортмундцев он провел 11 матчей, в которых забил 12 голов и сделал две результативные передачи.