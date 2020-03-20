Маурисио Почеттино: В настоящий момент Мартинес - один из лучших нападающих мирового футбола Контракт форварда с «Интером» рассчитан до июня 2023 года.

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино признался, что считает игрока «Интера» Лаутаро Мартинеса одним из лучших нападающих в современном футболе.

«Мартинес - один из лучших нападающих мирового футбола в настоящий момент. Дело даже не в том, что он делает сейчас, а и в том, что его потенциал покажет в будущем. Его имя должно находиться среди звездных форвардов самых великих клубов мира», - передает слова специалиста издание Football Italia.

Напомним, в текущем сезоне 22-летний аргентинец провел за клуб 31 матч во всех турнирах. В его активе 16 голов и четыре результативные передачи.