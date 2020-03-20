Шюррле провел тренировку в домашних условиях (видео) Немецкий футболист перебрался в чемпионат России летом 2019 года.

Хавбек московского «Спартака» Андре Шюррле, находящийся на карантине, показал, как поддерживает форму в домашних условиях.

В текущем сезоне полузащитник «Спартака», арендованный у дортмундской «Боруссии», провел 18 матчей, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.