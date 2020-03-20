Глушаков – болельщикам: До сотки осталось 45 голов – как думаете, добью планку? На данный момент 33-летний хавбек забил 55 мячей.

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался о своем выступлении, а также выразил надежду, что сумеет забить 100-й мяч до конца карьеры.

«Гол «Динамо» оказался 55-м в моей карьере, и я как-то упустил этот факт. А потом коронавирус остановил весь футбол и почти всю привычную жизнь. Сейчас тяжелое время, и нужно, конечно, следовать советам медицинских профи: часто и тщательно мыть руки – думаю, все и так мыли; по возможности оставаться дома – но двигаться, а не на диване заседать, а то жирок появится, укреплять иммунитет и следить за своим здоровьем.

Надеюсь, что скоро все вернется в привычное русло, еще поиграем в футбол! До сотки осталось 45 голов – как думаете, добью планку до конца карьеры? Не знаю, правда, в каком чемпионате и сезоне», – написал Глушаков в своем Instagram.