Источник: Зидан продолжит работать с «Реалом» в следующем сезоне

Руководство мадридского «Реала» приняло решение не увольнять Зинедина Зидана с должности главного тренера.
Об этом сообщает издание As.
Отмечается, что до приостановки сезона будущее французского специалиста было под вопросом. Однако сейчас, когда непонятно, возобновится ли чемпионат Испании и еврокубки, руководство клуба приняло решение продолжить работу с Зиданом в следующем сезоне.
Напомним, француз возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда трижды подряд выигрывала Лигу чемпионов, а в сезоне 2016/17 стала чемпионом Испании.
В мае 2018 года Зидан подал в отставку с должности главного тренера, однако уже в марте 2019 года вернулся на этот пост.
В текущем сезоне «Реал» занимает второе мести в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 56 очков и на два очка отставая от лидирующей «Барселоны».
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы на своем поле уступили «Манчестер Сити» со счетом 1:2.
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