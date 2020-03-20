Источник: Зидан продолжит работать с «Реалом» в следующем сезоне Европейский футбольный сезон прерван из-за коронавируса.

Руководство мадридского «Реала» приняло решение не увольнять Зинедина Зидана с должности главного тренера.

Об этом сообщает издание As.

Отмечается, что до приостановки сезона будущее французского специалиста было под вопросом. Однако сейчас, когда непонятно, возобновится ли чемпионат Испании и еврокубки, руководство клуба приняло решение продолжить работу с Зиданом в следующем сезоне.

Напомним, француз возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда трижды подряд выигрывала Лигу чемпионов, а в сезоне 2016/17 стала чемпионом Испании.

В мае 2018 года Зидан подал в отставку с должности главного тренера, однако уже в марте 2019 года вернулся на этот пост.

В текущем сезоне «Реал» занимает второе мести в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 56 очков и на два очка отставая от лидирующей «Барселоны».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы на своем поле уступили «Манчестер Сити» со счетом 1:2.