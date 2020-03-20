СМИ: Форвард «Сан-Паулу» Майя станет игроком «Барселоны» Об этом сообщает Sport.es.

«Барселона» договорилась с руководством «Сан-Паулу» о трансфере 19-летнего форварда Густаво Майя.

Согласно источнику, его переход обойдется каталонцам в 4,5 млн евро. Отмечается, что чемпион Испании уже отправил бразильцам 1 млн евро в качестве гарантий.

В текущем сезоне Майя провел 7 матчей в рамках молодежного первенства и забил 3 гола.