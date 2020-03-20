Защитник «Ростова» Чистяков вернулся в строй (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В матче 21-го тура РПЛ против московского ЦСКА (3:2) защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков получил рассечение головы.

Он покинул поле на носилках и был доставлен в больницу. Сегодня, 20 марта российский футболист вернулся в общую группу.

Добавим, что в текущем сезоне 26-летний защитник провел во всех турнирах 20 матчей и забил один гол.