Немецкий вирусолог: Футбол вернется только в 2021 году. Я в этом уверен На сегодняшний день из-за коронавируса скончались больше 10 тысяч человек.

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит выразил мнение, что футбольный сезон будет доигран только в 2021 году.

Ранее стало известно, что европейские лиги были приостановлены до конца апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

«Говорить о возобновлении сезона в апреле не имеет смысла. Даже при пустых трибунах, потому что болельщики будут собираться дома, чтобы посмотреть матчи вместе.

Я уверен, что футбол вернется только в следующем году. Не верю, что текущий сезон будет доигран», – цитирует специалиста NRD.

Добавим, что из-за текущей ситуации УЕФА перенес чемпионат Европы и Кубок Америки на 2021 год.