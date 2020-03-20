Алаба может покинуть «Баварию» Защитник «Баварии» Давид Алаба может покинуть мюнхенский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sport Bild, соглашение 27-летнего австрийца с клубом истекает летом 2021 года, и пока стороны еще не обсуждали возможность продления контракта. По этой причине руководство немецкой команды будет рассматривать вариант с продажей игрока ближайшим летом.

Отмечается, что в услугах австрийского защитника заинтересованы «Реал» и «Барселона».

Напомним, что Алаба выступает за «Баварию» с июля 2010 года. С тех пор он сыграл в 372 матчах, забил 30 голов и отдал 48 ассистов. Он является восьмикратным чемпионом Германии, а также победителем Лиги чемпионов сезона 2012/2013. Также Давид на протяжении шести лет кряду (2011-2016) признавался лучшим футболистом Австрии.

Портал Transfermarkt оценивает Алабу в 65 миллионов евро.