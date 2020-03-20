Бывший защитник «Шахтера»: Клуб не сообщил о том, что «Тоттенхэм» и «Эвертон» хотели меня купить Бывший защитник «Шахтера» Рэзван Рац рассказал о том, что в свое время мог оказаться в «Эвертоне» и «Тоттенхэме».

– Агент, который помог перейти в «Вест Хэм», сказал мне, что он счастлив, что ему наконец-то удалось заполучить меня. Я был удивлен, когда услышал это, и спросил его, что он имел ввиду. Он сказал, что был скаутом в «Тоттенхэме» и «Эвертоне», и оба клуба очень хотели меня, но им не удалось оформить трансфер. Я не слышал ни о каких предложениях, но это правда, что я тоже не работал с агентом. Наверно, поэтому мой контракт с «Шахтером» так часто менялся, – цитирует Раца Digi Sport.

Напомним, что 38-летний румын завершил свою карьеру в июле 2018 года. За донецкую команду он выступал с 2003 по 2013 год, приняв участие в 253 матчах и отметившись семью голами и 34 ассистами. В составе «горняков» он стал семикратным чемпионом Украины, а также победителем Кубка УЕФА в сезоне 2008/2009, когда подопечные Мирчи Луческу в финале обыграли бременский «Вердер» (2:1).

Также Рац выступал за такие клубы, как румынские «Тимишоара» и «Рапид», а также «Вест Хэм», «Райо Вальекано» и ПАОК. За национальную сборную он отыграл 113 поединков (2 гола).