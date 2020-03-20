«Ливерпуль» поспорит с «Реалом» за Камавингу Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может оказаться в АПЛ.

По информации Sky Sports, руководство «Ливерпуля» готово вступить в борьбу за 17-летнего француза в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» видит в полузащитнике потенциальную замену Каземиро и может выделить на данный трансфер 50-60 миллионов евро.

Камавинга дебютировал за взрослую команду «Ренна» в марте 2019 года в игре против «Анже» (3:3). В общей сложности он провел за клуб 43 матча, забил один гол и отдал два ассиста. Его контракт с командой действует до 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 42 миллиона евро.