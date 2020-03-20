Александр Медведев: Налоговые каникулы имеют огромное значение для «Зенита» Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов в сфере спорта и культуры до 1 мая.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение правительства устроить налоговые каникулы для спортивных организаций на фоне пандемии коронавируса.

«Это большая помощь для спортивных организаций, в том числе для футбольных и хоккейных клубов. Так как и размер, и сроки налоговых платежей таковы, что имеют серьезное значение в денежном потоке клубов сейчас, когда доходная часть пострадала из-за приостановки чемпионатов.

Сделан очень важный шаг для сохранения финансовой стабильности спортивных организаций. Для «Зенита» это имеет огромное значение, мы делаем подсчеты в соответствии с вышедшим распоряжением. Правительство приняло важный и своевременный шаг», – цитирует Медведева ТАСС.

Добавим, что из-за угрозы распространения коронавируса РФС приостановил чемпионат России до 10 апреля.