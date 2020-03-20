Виктор Классон: В Краснодаре паники нет, все работают в штатном режиме Ранее форвард «Краснодара» Ари заявил, что власти города скрывают факт гибели нескольких человек из-за коронавируса.

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал о жизни города во время пандемии коронавируса.

«Паники нет, карантина тоже нет, все работают в штатном режиме. Можно выходить на улицу. Но в магазинах невозможно найти туалетную бумагу и дезинфицирующие средства для рук. Ничего более», – цитирует Классона SVT Sport.

Добавим, что чемпионат России по решению РФС был приостановлен до 10 апреля.