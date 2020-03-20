«Барселона» включилась в гонку за Упамекано Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано может оказаться в «Барселоне».

Как утверждает Le10Sport, трансфер 21-летнего француза позволит каталонскому клубу продать Самюэля Умтити, который близок к уходу из команды ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что в услугах Упамекано заинтересованы «Арсенал», «Бавария» и «Милан».

Француз перешел в «Лейпциг» в январе 2017 года из «Ред Булл Зальцбург» за 10 миллионов евро. За это время он принял участие в 104 матчах, забив три гола и отдав один ассист. Его контракт истекает 30 июня 2021 года.

На данный момент, «Лейпциг» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 50 очков после 25 туров.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.