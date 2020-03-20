«Милан» готов расстаться с Доннаруммой Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб ближайшим летом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство «россонери» не продлит контракт с 21-летним итальянцем и намерено продать его в летнее трансферное окно.

Напомним, что действующее соглашение Доннаруммы истекает летом 2021 года. Игроком интересуются «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ».

Потенциальной заменой голкипера могут стать Алекс Мерет («Наполи») и Хуан Муссо («Удинезе»).

Доннарумма выступает за Милан с июля 2015-го. С тех пор он принял участие в 190 поединках, пропустив 199 голов и 69 раз сохранив ворота своей команды в неприкосновенности. За сборную Италии Джанлуиджи отыграл 16 встреч.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.