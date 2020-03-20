Эмерик Лапорт: Будет очень неприятно, если «Ман Сити» не сможет играть в Лиге чемпионов Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт прокомментировал ситуацию, при которой его команда не сможет участвовать в Лиги чемпионов из-за нарушения финансового Fair Play.

– Мы ждем окончательного решения, посмотрим, что будет в следующем сезоне. Очевидно, будет очень неприятно, если мы не сможем играть в Лиге чемпионов. Тем не менее, я счастлив в «Манчестер Сити», в этой команде я наслаждаюсь футболом, а клуб проделывает отличную работу. Мы выиграли за два года восемь трофеев, – цитирует Лапорта The Times.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего защитника восемь матчей.

14 февраля УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках. Действующий чемпион Англии наказан за нарушение финансового Fair Play. Англичане имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).