Санчо признан лучшим игроком чемпионата Германии в феврале - Советский спорт
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20 марта 2020 19:58ФутболКорегин Владислав

Санчо признан лучшим игроком чемпионата Германии в феврале

В прошлом месяце 19-летний англичанин забил три гола и отдал три результативные передачи.

Пресс-служба чемпионата Германии сообщила, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо стал лучшим игроком по итогам февраля.

В пяти матчах минувшего месяца против «Униона» (5:1), «Байера» (3:4), «Айнтрахта» (4:0), «Вердера» (2:0) и «Фрайбурга» (1:0) 19-летний англичанин отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами.

Также было объявлено имя лучшего молодого игрока. Им стал партнер Санчо по команде Эрлинг Холанд. На его счету четыре гола и одна результативная передача.

На данный момент, «Боруссия» занимает второе место в чемпионате Германии, набрав 51 очко после 25 туров.

13 марта бундеслига была приостановлена из-за коронавируса.

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