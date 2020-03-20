Санчо признан лучшим игроком чемпионата Германии в феврале В прошлом месяце 19-летний англичанин забил три гола и отдал три результативные передачи.

Пресс-служба чемпионата Германии сообщила, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо стал лучшим игроком по итогам февраля.

В пяти матчах минувшего месяца против «Униона» (5:1), «Байера» (3:4), «Айнтрахта» (4:0), «Вердера» (2:0) и «Фрайбурга» (1:0) 19-летний англичанин отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами.

Также было объявлено имя лучшего молодого игрока. Им стал партнер Санчо по команде Эрлинг Холанд. На его счету четыре гола и одна результативная передача.

На данный момент, «Боруссия» занимает второе место в чемпионате Германии, набрав 51 очко после 25 туров.

13 марта бундеслига была приостановлена из-за коронавируса.