Санчо признан лучшим игроком чемпионата Германии в феврале

Пресс-служба чемпионата Германии сообщила, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо стал лучшим игроком по итогам февраля.
В пяти матчах минувшего месяца против «Униона» (5:1), «Байера» (3:4), «Айнтрахта» (4:0), «Вердера» (2:0) и «Фрайбурга» (1:0) 19-летний англичанин отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами.
Также было объявлено имя лучшего молодого игрока. Им стал партнер Санчо по команде Эрлинг Холанд. На его счету четыре гола и одна результативная передача.
На данный момент, «Боруссия» занимает второе место в чемпионате Германии, набрав 51 очко после 25 туров.
13 марта бундеслига была приостановлена из-за коронавируса.
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