Экс-игрок «Арсенала» Мерсон: «Манчестер Юнайтед» нуждается в Обамеянге Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон выразил мнение, что форвард лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг мог бы усилить «Манчестер Юнайтед».

– Обамеянг – это тот, кого не хватает «Манчестер Юнайтед». Если манкунианцы подпишут его и приобретут кого-то вроде Джека Грилиша, то они станут грозной силой. Они нуждаются в том, кто забьет за них 20-25 голов за сезон, а это то, что умеет Обамеянг. Он забивает по 25 голов, даже не вспотев, – написал Мерсон в своей колонке на Sky Sports.

Ранее стало известно о том, что уход Обамеянга из «Арсенала» ближайшим летом – практически решенное дело. Основным претендентом на 30-летнего габонца является «Барселона». Сумма сделки оценивается в 55 миллионов евро.

В составе «Арсенала» Обамеянг сыграл 97 матчей, в которых забил 61 гол и сделал 13 результативных передач. В текущем сезоне он отметился 20 голами и одной голевой передачей в 32 матчах. Его команда занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков в 28 турах.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.