Роберт Левандовски: Роналду и Рамос звали меня в «Реал» Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о том, что мог перейти в мадридский «Реал».

– Это правда, что Роналду и Рамос звали меня к себе в «Реал». Можно было отправиться в чемпионат Испании или другую лигу, перейти в другой великий клуб. Но для меня это не было самым важным. В «Баварии» я смог достичь своего максимума и хочу продолжать успешно выступать здесь, – цитирует Левандовски AS.

31-летний поляк выступает за мюнхенский клуб с июля 2014 года. С тех пор он сыграл в 275 матчах, забил 230 голов и отдал 52 ассиста. Вместе с командой он стал пятикратным чемпионом Германии. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

На данный момент, «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 55 очков после 25 туров.