«Я почувствовал, будто кто-то вылил на меня ведро воды». Игрок «Вест Бромвича» болен коронавирусом Нападающий «Вест Бромвича» Чарли Остин заявил, что он заразился коронавирусом.

– Я почувствовал, будто кто-то вылил на меня ведро воды. Перед тем, как я ощутил симптомы в субботу, я общался по телефону с тещей и выразил надежду, что если кто-то в нашей семье и заболеет коронавирусом, это буду я. На прошлой неделе я жил полной жизнью. Не то, чтобы я не воспринимал коронавирус серьезно, но осознал, что это чрезвычайно серьезная проблема и мы должны к ней относиться именно так, – цитирует Остина The Telegraph.

30-летний англичанин выступает за «Вест Бромвич» с августа 2019 года. Ранее он играл в составе «Куинз Парк Рейнджерс» и «Саутгемптона».

В нынешнем сезоне форвард сыграл в 30 поединках, забив девять голов и отдав один ассист. Его команда занимает второе место в чемпионшипе, набрав 70 очков в 37 матчах.

Ранее стало известно, что руководители клубов лиги намерены доиграть сезон, несмотря на коронавирус.