Гетце уйдет из дортмундской «Боруссии» в конце сезона

По информации Bild, руководство «шмелей» не намерено продлевать соглашение с 27-летним игроком, контракт которого истекает ближайшим летом. Вероятнее всего, Гетце покинет команду в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что в услугах немецкого полузащитника заинтересована «Герта».
Гетце вернулся в «Боруссию» из «Баварии» летом 2016 года за 22 миллиона евро. Всего на счету полузащитника 217 матчей в составе дортмундской команды – он забил 45 голов и отдал 61 результативную передачу. За сборную Германии он провел 63 встречи и отметился 17 забитыми мячами.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.
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