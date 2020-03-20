Гетце уйдет из дортмундской «Боруссии» в конце сезона Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце начнет следующий сезон в новом клубе.

По информации Bild, руководство «шмелей» не намерено продлевать соглашение с 27-летним игроком, контракт которого истекает ближайшим летом. Вероятнее всего, Гетце покинет команду в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что в услугах немецкого полузащитника заинтересована «Герта».

Гетце вернулся в «Боруссию» из «Баварии» летом 2016 года за 22 миллиона евро. Всего на счету полузащитника 217 матчей в составе дортмундской команды – он забил 45 голов и отдал 61 результативную передачу. За сборную Германии он провел 63 встречи и отметился 17 забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.