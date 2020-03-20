«Челси» и «Кристал Пэлас» готовят 27 миллионов евро за трансфер Чалова Нападающего ЦСКА Федора Чалова снова связывают с переходом в один из клубов АПЛ.

По информации The Sun, «Челси» и «Кристал Пэлас» предпримут еще одну попытки приобрести 21-летнего форварда ближайшим летом. Сообщается, что сумма сделки должна составить около 27 миллионов евро.

Напомним, что прошлым летом россиянин отказался переходить в «Кристал Пэлас» после разговора с президентом армейцев Евгением Гинером.

Чалов является воспитанником ЦСКА. Всего он провел за клуб 117 матчей, в которых забил 36 голов и отдал 20 результативных передач. В текущем сезоне форвард забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач в 31 матче. Его команда занимает пятое место в РПЛ, набрав 36 очков после 22 туров.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро.