Ханс-Йоахим Ватцке: Буду счастлив, если мы сможем сыграть перед болельщиками в этом году - Советский спорт
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20 марта 2020 23:31ФутболКорегин Владислав

Ханс-Йоахим Ватцке: Буду счастлив, если мы сможем сыграть перед болельщиками в этом году

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке прокомментировал ситуацию с приостановкой чемпионата Германии из-за коронавируса.

– Мы все бы с удовольствием играли перед заполненными трибунами, но в ближайшее время это вряд ли возможно. Я буду счастлив, если мы сможем сыграть перед фанатами в этом году. В первую очередь необходимо завершить сезон, иначе все это может обернуться для многих команд финансовой катастрофой, – цитирует Ватцке A Bola.

После 25 туров дортмундская «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 51 очко. Подопечные Люсьена Фавра отстают от лидирующей «Баварии» на четыре очка.

Напомним, что 16 марта генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Сайферт объявил о приостановке чемпионата Германии до 2 апреля из-за коронавируса.

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