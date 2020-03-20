Реновация газона на стадионе «Фишт» началась на два месяца раньше из-за рекомендаций УЕФА

Отмечается, что данное решение было принято из-за сокращения летнего перерыва в национальных чемпионатах в соответствии с рекомендациями УЕФА.
Согласно плану, основные мероприятия реновации займут семь дней. Она включает срезку и удаление верхней корневой зоны, аэрирование поля, внесение агрохимических препаратов, подсыпку 90 тонн песка, посев газонной травы, укрытие поля теплоизолирующим полотном.
Напомним, что стадион «Фишт» был построен в 2013 году к Олимпиаде-2014. Через четыре года он был реконструирован в связи с проведением матчей Кубка Конфедераций и Чемпионата мира.
На данный момент, стадион является домашним ареной команды РПЛ – «Сочи».
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