Реновация газона на стадионе «Фишт» началась на два месяца раньше из-за рекомендаций УЕФА Агрономы стадиона «Фишт» начали реновацию газона, которая было запланирована на май-июнь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе стадиона.

Отмечается, что данное решение было принято из-за сокращения летнего перерыва в национальных чемпионатах в соответствии с рекомендациями УЕФА.

Согласно плану, основные мероприятия реновации займут семь дней. Она включает срезку и удаление верхней корневой зоны, аэрирование поля, внесение агрохимических препаратов, подсыпку 90 тонн песка, посев газонной травы, укрытие поля теплоизолирующим полотном.

Напомним, что стадион «Фишт» был построен в 2013 году к Олимпиаде-2014. Через четыре года он был реконструирован в связи с проведением матчей Кубка Конфедераций и Чемпионата мира.

На данный момент, стадион является домашним ареной команды РПЛ – «Сочи».