Виктор Классон: В Краснодаре нет паники, можно жить нормальной жизнью - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
21 марта 2020 00:44ФутболШарафудинов Виктор

Виктор Классон: В Краснодаре нет паники, можно жить нормальной жизнью

Полузащитник зелено-черных рассказал о ситуации в городе шведским журналистам.

В интервью шведскому телеканалу SVT полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классона рассказал о ситуации в городе и о том, когда сможет вновь играть в футболе после серьезной травмы:

«Я не знаю, когда сезон возобновиться, но возможно мне удастся принять участие в матчах чемпионата. Я присоединился к команде и тренируюсь в полном объеме. Я все еще чувствую, что не набрал оптимальную форму, но после такой длительной паузы нельзя вернуть кондиции быстро. Отлично, что я уже сейчас могу столь многое. Надеюсь быть в форме, когда соревнования возобновятся.

В Краснодаре нет никакой паники из-за коронавируса. Нет карантина, и никого не заставляют сидеть дома. Можно гулять и жить нормальной жизнью. В магазинах, правда, скупают туалетную бумагу и антисептики, но в целом все нормально».

Напомним, что 11 июня прошлого года в отборочном матче Евро-2020 Испания – Швеция Классон получил тяжелую травму – разрыв крестообразных связок. В нынешнем сезоне 28-летний швед не сыграл ни одного матча.

Григорий Иванов: Истекающие в мае контракты игроков надо продлевать автоматом Президент «Урала» высказался о финансовых проблемах, с которыми столкнуться клубы РПЛ из-за паузы в чемпионате. 19.03.2020 18:30 Футбол Григорьевская Юлия
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Российские биатлонисты находятся на карантине Иван Черезов: Французы здорово прибавили в прошедшем сезоне, особенно Жаклен Дмитрий Васильев: Не хочу петь дифирамбы Фуркаду
Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Алексей Сафонов: Некоторые игроки сменят клуб до конца сезона Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о том, как возникшая из-за пандемии коронавируса пауза в чемпионатах отразится на взаимоотношениях клубов и футболистов. 20.03.2020 10:00 Футбол Зибрак Артем
4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
Дайте народу всего один матч. «Зенит» – «Спартак». На Кубок. В Сочи В наше тревожное время неплохо было бы отвлечь народ от мрачных мыслей. И подарить ему хотя бы одну игру, которая стала бы настоящей отдушиной на фоне печальных новостей. 20.03.2020 18:30 Футбол Кузнецов Дмитрий
Новости
00:44 Футбол Виктор Классон: В Краснодаре нет паники, можно жить нормальной жизнью
00:21 Футбол Президент Сербии: Если Йович выйдет из своей квартиры, его арестуют
23:59 Теннис ATP и WTA опубликовали «замороженные» рейтинги
23:52 Футбол Реновация газона на стадионе «Фишт» началась на два месяца раньше из-за рекомендаций УЕФА
23:42 Футбол Ушел из жизни бывший защитник московского «Динамо» и первый тренер «Химок» Владимир Штапов
23:31 Футбол Ханс-Йоахим Ватцке: Буду счастлив, если мы сможем сыграть перед болельщиками в этом году
23:25 Футбол Клубный сезон в Европе может завершиться 31 июля или даже 31 августа
23:20 Футбол Сергей Ташуев: В последний момент руководство «Химок» почему-то передумало меня назначать
23:04 Футбол «Челси» и «Кристал Пэлас» готовят 27 миллионов евро за трансфер Чалова
23:04 Олимпиада Олимпийский комитет Норвегии просит МОК отложить Олимпиаду в Токио
22:56 Хоккей Рене Фазель: Чемпионат мира проводить невозможно, ждем ответа властей Швейцарии в воскресенье
22:50 Футбол Гетце уйдет из дортмундской «Боруссии» в конце сезона
22:46 Баскетбол «Калев» досрочно завершил сезон в Единой лиге ВТБ из-за коронавируса
22:39 Футбол У президента «Интернасьонала» был диагностирован коронавирус
22:38 Футбол Евсеев процитировал Пушкина: Хандра хуже холеры
22:27 Футбол Эммануэль Пети: Коутиньо не вернется в «Ливерпуль»
22:23 Футбол «Бавария» готовит трансфер Хаверца из «Байера»
22:07 Футбол УЕФА извинился за неправильный твит, решение об официальном названии Евро пока не принято
22:05 Футбол «Я почувствовал, будто кто-то вылил на меня ведро воды». Игрок «Вест Бромвича» болен коронавирусом
21:55 Футбол «Динамо-Брест» и «Смолевичи» сыграли вничью, минское «Динамо» проиграло «Руху»
В Кремле заявили, что цена на нефть ниже $25 – пока не катастрофа
Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Хабаровском крае
Крупнейшую птицефабрику Оренбуржья «Уральский бройлер» выкупил миллиардер В. Наурузов
Губернатор Ставрополья назвал безответственной врача, заразившуюся коронавирусом
В Волгограде за последние сутки на коронавирус проверили 84 человека
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика