Виктор Классон: В Краснодаре нет паники, можно жить нормальной жизнью Полузащитник зелено-черных рассказал о ситуации в городе шведским журналистам.

В интервью шведскому телеканалу SVT полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классона рассказал о ситуации в городе и о том, когда сможет вновь играть в футболе после серьезной травмы:

«Я не знаю, когда сезон возобновиться, но возможно мне удастся принять участие в матчах чемпионата. Я присоединился к команде и тренируюсь в полном объеме. Я все еще чувствую, что не набрал оптимальную форму, но после такой длительной паузы нельзя вернуть кондиции быстро. Отлично, что я уже сейчас могу столь многое. Надеюсь быть в форме, когда соревнования возобновятся.

В Краснодаре нет никакой паники из-за коронавируса. Нет карантина, и никого не заставляют сидеть дома. Можно гулять и жить нормальной жизнью. В магазинах, правда, скупают туалетную бумагу и антисептики, но в целом все нормально».

Напомним, что 11 июня прошлого года в отборочном матче Евро-2020 Испания – Швеция Классон получил тяжелую травму – разрыв крестообразных связок. В нынешнем сезоне 28-летний швед не сыграл ни одного матча.