Форвард «Эспаньола» У Лэй стал первым китайским спортсменом, у которого нашли коронавирус

17 марта «Эспаньол» сообщил о заражении коронавирусом у шести сотрудников клуба, включая футболистов первой команды, не сообщив имен заболевших. Барселонская газета Sport 20 марта написала о том, что опасную инфекцию выявили у китайского нападающего У Лэя и уругвайского защитника Леандро Кабреры.
Несмотря на то, что пандемия коронавируса началась в конце прошлого года в Китае, ранее не было зафиксировано заражения COVID-19 среди профессиональных спортсменов из КНР. Выступающий за барселонский «Эспаньол» У Лэй стал первым.
По состоянию на утро 20 марта на территории Испании выявлено 19 980 заболевших. 1 002 человека скончались.
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