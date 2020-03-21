Александр Глеб: Когда Гвардиола один раз рявкнул на Месси, Лео выбил мяч и ушел с тренировки Бывший полузащитник «Барселоны» рассказал об отношениях внутри команды.

В интервью YouTube каналу «Вацко Live» бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о взаимоотношениях звезд каталонского клуба и особенном отношении всех к Лионелю Месси:

«На тренировке никто на Месси даже голос не повышал. Гвардиола один раз рявкнул на него, так Лео просто мяч выбил и ушел с тренировки.

Потом Хави подходил к тренеру и говорил: «Слышишь, Пеп, это же Лео. Успокойся». Там все звезды мирового уровня, кто там кому-то будет указывать, что делать и как жить.

Про Месси шепотом говорили. Когда он какую-то игру проведет, какой-то сумасшедший гол забил, там что-то дал, отвозил. Там просто иностранцы – я, Анри, Маркес, Гудьонсен – шепотом говорили, знаешь: «Ты видел, что маленький сделал сегодня?».

Они его «маленьким» только шепотом называли, чтоб Лео не услышал. Они тоже звезды, и так говорить про него… Себя они тоже уважают.

Он особенный. Все понимали, что он просто лучший. Лео – это царь».

Глеб провел в «Барселоне» сезон-2008/09, сыграв 36 матчей и сделав 3 результативные передачи.