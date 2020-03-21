Малком: Чемпионаты России и Франции примерно одного уровня Бразильский вингер «Зенита» поделился мнением о РПЛ.

В интервью Foot Mercato Малком заявил о том, что чемпионат России и французская лига 1 находятся примерно на одном уровне:

«До перехода в «Зенит» я немногое знал о чемпионате России, но он стал намного лучше. Халк и другие футболисты, которые играли здесь, говорили, что в РПЛ улучшили свои технические навыки, игровую философию, защиту и нападение. С каждым годом здесь появляется всё больше качественных футболистов, поэтому чемпионат и стал лучше. На мой взгляд, это хорошая лига.

РПЛ и французская лига 1 находятся примерно на одном уровне. Во Франции есть клубы, которые не набирают много очков и не выигрывают много матчей. В России за титул сражаются четыре-пять команд. Все знают, что в лиге 1 «Пари Сен-Жермен» всегда – фаворит. В России все немного сложнее. Здесь больше конкуренции».

Малком выступал с чемпионате Франции за «Бордо» с 2016 по 2018 годы, забив 20 мячей и сделав 13 голевых передач в 84 встречах.

После одного сезона в «Барселоне» бразильца в прошлом году приобрел «Зенит» за 40 млн евро. Из-за травмы 23-летний вингер сыграл лишь 5 матчей в РПЛ, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.