Ушел из жизни бывший защитник «Динамо» Владимир Штапов Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В пятницу, 20 марта умер бывший защитник московского «Динамо» Владимир Штапов. Он скончался на 74-м году жизни.

Напомним, Штапов является воспитанником столичного клуба и дебютировал за первый состав в 1965 году. Он выступал за бело-голубых до 1971 года, после чего играл за московское «Торпедо», брянское «Динамо» и «Динамо» из Вологды.

За всю карьеру Штапов трижды выигрывал Кубок СССР: два раза в составе «Динамо», один раз – с московским «Торпедо».

«За лидерские и человеческие качества Штапова прозвали «Хозяин». ФК «Динамо-Москва» выражает самые искренние соболезнования семье Владимира Михайловича. О дате и месте прощания с прославленным динамовцем будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении пресс-службы бело-голубых.