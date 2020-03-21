Ушел из жизни бывший защитник «Динамо» Владимир Штапов

В пятницу, 20 марта умер бывший защитник московского «Динамо» Владимир Штапов. Он скончался на 74-м году жизни.
Напомним, Штапов является воспитанником столичного клуба и дебютировал за первый состав в 1965 году. Он выступал за бело-голубых до 1971 года, после чего играл за московское «Торпедо», брянское «Динамо» и «Динамо» из Вологды.
За всю карьеру Штапов трижды выигрывал Кубок СССР: два раза в составе «Динамо», один раз – с московским «Торпедо».
«За лидерские и человеческие качества Штапова прозвали «Хозяин». ФК «Динамо-Москва» выражает самые искренние соболезнования семье Владимира Михайловича. О дате и месте прощания с прославленным динамовцем будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении пресс-службы бело-голубых.
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