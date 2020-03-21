СМИ: Рамос может покинуть «Реал» Об этом сообщает Marca.

Защитник сборной Испании Серхио Рамос не может договориться с мадридским «Реалом» о продлении контракта.

Согласно источнику, в клубе действует правило, согласно которому руководство не продлевает соглашение с игроком старше 32 лет более, чем на один год. Футболист, в свою очередь, хочет продлить соглашение как минимум на два сезона.

Ранее 33-летний Рамос заявил, что хотел бы попробовать себя в чемпионате Англии. По слухам, он по-прежнему интересен «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что испанец выступает за «сливочных» с 2005 года. За это время он выиграл четыре Лиги чемпионов, а также четыре раза становился чемпионом Испании и двукратным обладателем Кубка страны.