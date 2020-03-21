Дзюба – Кокорину: 32 года тебе. Не блефуй, хрю Капитан сборной России пошутил над игроком «Сочи».

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подколол форварда «Сочи» Александра Кокорина, которому 19 марта исполнилось 29 лет.

Дзюба прокомментировал запись Кокорина в соцсети. Он написал: «32 года тебе. Не блефуй, хрю». Кокорин ответил нападающему: «У меня нету седых волос зато».

Добавим, что Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды. Он принадлежит «Зениту». В текущем сезоне форвард провел 4 матча, забил 3 гола и отдал 2 голевых паса.