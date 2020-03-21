Дзюба – Кокорину: 32 года тебе. Не блефуй, хрю

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подколол форварда «Сочи» Александра Кокорина, которому 19 марта исполнилось 29 лет.
Дзюба прокомментировал запись Кокорина в соцсети. Он написал: «32 года тебе. Не блефуй, хрю». Кокорин ответил нападающему: «У меня нету седых волос зато».
Добавим, что Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды. Он принадлежит «Зениту». В текущем сезоне форвард провел 4 матча, забил 3 гола и отдал 2 голевых паса.
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