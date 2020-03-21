Дзюба – Кокорину: 32 года тебе. Не блефуй, хрю - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
21 марта 2020 07:53ФутболГичунцев Артур

Дзюба – Кокорину: 32 года тебе. Не блефуй, хрю

Капитан сборной России пошутил над игроком «Сочи».

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подколол форварда «Сочи» Александра Кокорина, которому 19 марта исполнилось 29 лет.

Дзюба прокомментировал запись Кокорина в соцсети. Он написал: «32 года тебе. Не блефуй, хрю». Кокорин ответил нападающему: «У меня нету седых волос зато».

Добавим, что Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды. Он принадлежит «Зениту». В текущем сезоне форвард провел 4 матча, забил 3 гола и отдал 2 голевых паса.

Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
Денис Денисов: У Тихонова я полкоманды перебил Гостем редакции стал двукратный чемпион мира, заместитель спортивного директора ЦСКА Денис Денисов. Именно его образ запечатлен в бронзовой скульптуре хоккеиста, установленной на станции метро «ЦСКА». 20.03.2020 13:00 Хоккей Домрачев Владислав
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Белоруссии коронавирус не помеха! Только здесь по-прежнему играют в футбол Белорусская лига – единственный турнир в Европе, который не ушел на карантин. «Советский спорт» – о том, чем еще примечателен местный чемпионат. 20.03.2020 19:00 Футбол Шарафудинов Виктор
Еще по теме:
Форвард «Эспаньола» У Лэй стал первым китайским спортсменом, у которого нашли коронавирус Тарасов призвал помогать пожилым людям с покупкой продуктов и лекарств Виктор Классон: В Краснодаре нет паники, можно жить нормальной жизнью
Тони Фергюсон: Дам Хабибу пощечину, дважды ударю в пузо и заставлю отжиматься 20 раз Претендент на титул чемпиона UFC Тони Фергюсон заявил, что надерет зад Хабибу Нурмагомедову за то, что во время дуэли взглядов россиянин пнул его пояс. 07.03.2020 14:30 ММА Ващенко Сергей
Смерть на льду. 101 год назад НХЛ уже останавливали из-за опасной болезни Не считая локаутов, чемпионат НХЛ остановлен всего второй раз в истории. Первый случился 101 год назад – в 1919-м. И тоже из-за эпидемии смертоносного вируса. 20.03.2020 21:00 Хоккей Федоровский Александр
Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса. 14.03.2020 19:30 Биатлон
Ковальчук лепит пельмени, Панарин взялся за клюшку, а бегемот Тарасенко остался без обеда «Советский спорт» не отчаивается и верит, что хоккейный сезон однажды возобновится. 21.03.2020 06:03 Хоккей Федоровский Александр
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Коронавирус отменил все. В том числе и отставку Зидана По слухам, француз останется у руля мадридской команды еще как минимум на год. 20.03.2020 20:00 Футбол Велиев Эмиль
Новости
08:09 Футбол Малком готов выступать за сборную России: А почему нет?
07:53 Футбол Дзюба – Кокорину: 32 года тебе. Не блефуй, хрю
07:33 Футбол ФИФА опубликовала фильм, посвященный ЧМ-2018 в России
06:59 Футбол СМИ: Рамос может покинуть «Реал»
06:46 Футбол Ушел из жизни бывший защитник «Динамо» Владимир Штапов
06:31 Футбол Сигурдссон – о пандемии коронавируса: Ужасная ситуация
06:18 Футбол «Барселона» установила ценник на Ракитича
02:04 Футбол Малком: Чемпионаты России и Франции примерно одного уровня
01:53 Футбол Думбия рассказал о том, как его выгнали из «Сьона» по WhatsApp
01:38 Футбол Александр Глеб: Когда Гвардиола один раз рявкнул на Месси, Лео выбил мяч и ушел с тренировки
01:24 Хоккей Вратарь сборной Чехии Вилл может перейти из «Регле» в «Трактор»
01:11 Футбол Форвард «Эспаньола» У Лэй стал первым китайским спортсменом, у которого нашли коронавирус
00:54 Футбол Тарасов призвал помогать пожилым людям с покупкой продуктов и лекарств
00:44 Футбол Виктор Классон: В Краснодаре нет паники, можно жить нормальной жизнью
00:21 Футбол Президент Сербии: Если Йович выйдет из своей квартиры, его арестуют
23:59 Теннис ATP и WTA опубликовали «замороженные» рейтинги
23:52 Футбол Реновация газона на стадионе «Фишт» началась на два месяца раньше из-за рекомендаций УЕФА
23:42 Футбол Ушел из жизни бывший защитник московского «Динамо» и первый тренер «Химок» Владимир Штапов
23:31 Футбол Ханс-Йоахим Ватцке: Буду счастлив, если мы сможем сыграть перед болельщиками в этом году
23:25 Футбол Клубный сезон в Европе может завершиться 31 июля или даже 31 августа
Скандал в Серпухове: все местные депутаты получали деньги от администрации города
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Хабаровском крае
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Неделя в Удмуртии: коронавирус и всё о нём, отставка Прасолова и «замогильные» взятки
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика