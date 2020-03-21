Малком готов выступать за сборную России: А почему нет? Бразилец был куплен у «Барселоны» за 40 млн евро.

Нападающий «Зенита» Малком не исключил вариант, при котором он будет выступать за сборную России.

«Мой приоритет – сборная Бразилии. Мечтаю надеть футболку родной команды, но если тренерский штаб откажется от моих услуг, я готов рассмотреть вариант с выступлением за российскую команду. А почему нет?» – цитирует 23-летнего форварда Fotomercato.

До перехода в «Зенита» Малком выступал в Европе за «Барселону» и «Бордо».