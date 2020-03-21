Малком готов выступать за сборную России: А почему нет?

Нападающий «Зенита» Малком не исключил вариант, при котором он будет выступать за сборную России.
«Мой приоритет – сборная Бразилии. Мечтаю надеть футболку родной команды, но если тренерский штаб откажется от моих услуг, я готов рассмотреть вариант с выступлением за российскую команду. А почему нет?» – цитирует 23-летнего форварда Fotomercato.
До перехода в «Зенита» Малком выступал в Европе за «Барселону» и «Бордо».
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