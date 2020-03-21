Глеб объяснил, почему отказался от перехода в ЦСКА

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал, почему ответил отказом на предложение московского ЦСКА.
«Для меня деньги – это независимость. Деньги очень важны для футболиста. Почему выбрал «Штутгарт» с зарплатой 28 тыс. евро в год, когда ЦСКА предлагал 2,5 млн? Видишь, что делает мечта с человеком. Если бы это было на полгода раньше, не задумываясь бы ушел.
Я с детства мечтал заиграть, сам себе внушал, что добьюсь, сделаю это. Долго думал над предложением ЦСКА. Брат говорит: «Саня, у тебя же все получается, ты становишься основным футболистом». Вот это перевесило. Хотя да, тяжелый был выбор», – сказал Глеб.
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