СМИ: «Бавария» готова платить Хаверцу 8 млн евро в год - Советский спорт
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21 марта 2020 09:19ФутболГичунцев Артур

СМИ: «Бавария» готова платить Хаверцу 8 млн евро в год

20-летний футболист – главная цель мюнхенского гранда.

«Бавария» хочет перехватить у «Барселоны» полузащитника «Байера» Кая Хаверца.

Как сообщил журналист Никола Скира, чемпион Германии предложил игроку пятилетний контракт с зарплатой в 8 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Германии также интересен клубам АПЛ.

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