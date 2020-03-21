СМИ: «Бавария» готова платить Хаверцу 8 млн евро в год 20-летний футболист – главная цель мюнхенского гранда.

«Бавария» хочет перехватить у «Барселоны» полузащитника «Байера» Кая Хаверца.

Как сообщил журналист Никола Скира, чемпион Германии предложил игроку пятилетний контракт с зарплатой в 8 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Германии также интересен клубам АПЛ.