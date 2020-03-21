СМИ: «Бавария» готова платить Хаверцу 8 млн евро в год

«Бавария» хочет перехватить у «Барселоны» полузащитника «Байера» Кая Хаверца.
Как сообщил журналист Никола Скира, чемпион Германии предложил игроку пятилетний контракт с зарплатой в 8 млн евро за сезон.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Германии также интересен клубам АПЛ.
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