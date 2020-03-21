Ибрагимович продолжает сбор денег на борьбу с коронавирусом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович оставил запись в соцсети, посвященную пандемии коронавируса.
Он опубликовал фотографию, где его силуэт «пинает» коронавирус и прикрепил к ней ссылку на ресурс, где каждый желающий может перечислить деньги на борьбу с этой болезнью. К этой минуте шведский футболист собрал 278 тысяч евро.
Добавим, что чемпионат Италии приостановлен до 3 мая. Что касается Ибрагимовича, то в нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей, забил 4 гола и отдал один голевой пас.
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