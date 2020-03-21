СМИ: «Локо» не будет продлевать контракт с Семиным, его место займет бывший тренер «Партизана» Такой информацией располагает Nemzeti Sport.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет столичный клуб по окончании сезона.

Согласно источнику, в руководстве приняли решение не продлевать контракт с 72-летним специалистом.

Отмечается, что клуб уже нашел ему замену – им стал бывший наставник «Партизана» Марко Николич, который также работал с венгерским клубом «Фехервар» и выигрывал с ним чемпионат, а также Кубок страны.

На данный момент «Локомотив» занимает 2-е место в таблице РПЛ, набрав за 22 тура 41 очко.