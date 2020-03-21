Коло Туре планирует стать первым африканским тренером в АПЛ Защитник признался, что футбол – это единственная вещь, которую он знает.

Бывший защитник английских «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Арсенала» Коло Туре заявил о намерении стать первым в истории тренером в АПЛ.

«Одна из самых важных вещей для меня — это то, что я из Африки. Как вы знаете, в ведущих лигах не так много тренеров из Африки. В конце своей игровой карьеры я думал о том, что могу дать миру. Что я могу вернуть футболу? Какова моя сильная сторона? Я думал о других индустриях вроде финансов, но я быстро понял, что не буду там так эффективен, как хочу», - приводит слова Туре Daily Mail.

Он признался, что футбол — это единственная вещь, которую знает и чем наслаждается. наслаждался. «Футбол — единственная индустрия, в которой я смогу что-то творить», - отметил Туре.

По его словам, у него имеется необходимый опыт и знание игры. Игрок хочет передать его молодому поколению.