«Интер» и «Милан» интересуются голкипером «Удинезе» Хуан Муссо может оказаться в одном из миланских грандов.

«Милан» и «Интер» заинтересованы в приобретении вратаря «Удинезе» Хуана Муссо.

«Несколько команд из разных чемпионатов внимательно следят за Муссо. Учитывая его возраст, два проведенных сезона в Европе, итальянский паспорт, демонстрируемое качество игры и профессионализм, ему суждено стать вратарем великой европейской команды. «Интер» — отличный европейский клуб, у них всегда были фантастические вратари», — приводит Calciomercato слова агента вратаря Висенте Монтеса.

В нынешнем сезоне Муссо провел 26 матчей, в которых пропустил 37 мячей. Девять раз ему удалось сыграть на ноль.