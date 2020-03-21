Агент: ЦСКА считает, что Чалов стоит больше 25 млн фунтов, поэтому его не продали в «Кристал Пэлас»

Кристиан Эмиле, агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, раскрыл детали переговоров по трансферу в лондонский «Кристал Пэлас».
«Кристал Пэлас» предложил 25 млн фунтов стерлингов. Никто не верит? Но это правда. Было конкретное предложение. ЦСКА имел право отказаться и в итоге они сказали «нет». Он им нужен. Может, они посчитали, что еще слишком рано его отпускать. Почему ЦСКА отказал? Потому что он им нужен для того, чтобы в этом сезоне попасть в Лигу чемпионов и побороться за титул в России. Мне кажется, это самый важный игрок в их составе.
Сложно сказать, сколько сейчас он стоит. Трансферная стоимость складывается из разных мнений. «Кристал Пэлас» он очень понравился и они очень хотели его подписать, поэтому они были настойчивы. Но ЦСКА считает, что он стоит больше 25 млн, поэтому они его не продали. Каждый смотрит со своей точки зрения. ЦСКА может запросить и 30 млн, но покупатель будет готов заплатить 20-15 млн. Честно говоря, в Европе только большие команды могут позволить себе трансферную стоимость Федора», – сказал Эмиле в YouTube-блоге Нобеля Арустамяна.
В текущем сезоне 21-летний Чалов отыграл 31 матч, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт в силе до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в 16 млн евро.
Анри Хагуш: Сижу дома, смотрю сериалы. Очень понравились «Острые козырьки» 33-летний защитник «Арсенала» рассказал о «коронавирусных буднях» в тульском клубе. 19.03.2020 20:00 Футбол Григорьевская Юлия Дайте народу всего один матч. «Зенит» – «Спартак». На Кубок. В Сочи В наше тревожное время неплохо было бы отвлечь народ от мрачных мыслей. И подарить ему хотя бы одну игру, которая стала бы настоящей отдушиной на фоне печальных новостей. 20.03.2020 18:30 Футбол Кузнецов Дмитрий Здено Хара: Я – добрый, все великаны такие В среду празднует день рождения самый возрастной и высокорослый игрок НХЛ. 18.03.2020 08:00 Хоккей Славин Виталий Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил Денис Денисов: У Тихонова я полкоманды перебил Гостем редакции стал двукратный чемпион мира, заместитель спортивного директора ЦСКА Денис Денисов. Именно его образ запечатлен в бронзовой скульптуре хоккеиста, установленной на станции метро «ЦСКА». 20.03.2020 13:00 Хоккей Домрачев Владислав Сезон НХЛ пора закрыть, а чемпионат мира перенести в Китай Во вторник в НХЛ официально зафиксирован первый случай заболевания новым вирусом. 18.03.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий