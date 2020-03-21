Агент: ЦСКА считает, что Чалов стоит больше 25 млн фунтов, поэтому его не продали в «Кристал Пэлас» Футболист мог оказаться в чемпионате Англии летом 2019 года.

Кристиан Эмиле, агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, раскрыл детали переговоров по трансферу в лондонский «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас» предложил 25 млн фунтов стерлингов. Никто не верит? Но это правда. Было конкретное предложение. ЦСКА имел право отказаться и в итоге они сказали «нет». Он им нужен. Может, они посчитали, что еще слишком рано его отпускать. Почему ЦСКА отказал? Потому что он им нужен для того, чтобы в этом сезоне попасть в Лигу чемпионов и побороться за титул в России. Мне кажется, это самый важный игрок в их составе.

Сложно сказать, сколько сейчас он стоит. Трансферная стоимость складывается из разных мнений. «Кристал Пэлас» он очень понравился и они очень хотели его подписать, поэтому они были настойчивы. Но ЦСКА считает, что он стоит больше 25 млн, поэтому они его не продали. Каждый смотрит со своей точки зрения. ЦСКА может запросить и 30 млн, но покупатель будет готов заплатить 20-15 млн. Честно говоря, в Европе только большие команды могут позволить себе трансферную стоимость Федора», – сказал Эмиле в YouTube-блоге Нобеля Арустамяна.

В текущем сезоне 21-летний Чалов отыграл 31 матч, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт в силе до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в 16 млн евро.