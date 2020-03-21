Чалов – о переходе в «Кристал Пэлас»: Любой футболист хочет поиграть в АПЛ Форвард красно-синих дал согласие на переезд в Лондон, но стороны не смогли уладить детали сделки.

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов рассказал о своей реакции на переговоры армейцев с английским клубом «Кристал Пэлас» по его трансферу летом 2019 года.

«Первая реакция? Честно, я удивился, что реально было такое предложение. И… (делает паузу). Могло показаться, что я сейчас заплакал (смеется). Нет, просто соринка в глаз попала. Даже не помню, если честно. Первым об этом мне сообщил Кристя (Кристиан Эмиле, агент игрока). Он спросил меня, хочу ли я. Я ответил: «Конечно». Думаю, любой футболист хочет поиграть в АПЛ. Они («Кристал Пэлас») уже начали напрямую общаться с ЦСКА. Личный контракт не был для меня вопросом первой важности. Самое важное, чтобы ЦСКА это устроило и как армейцы вообще к этому относятся.

Не знаю, насколько правдиво, что в команде меня хотел видеть именно тренер «Кристал Пэлас» и что он до сих пор меня хочет. Но мне очень приятно, я постараюсь сделать. Смотрю ли, какое место они занимают в таблице? Поглядываю, если честно. Ну, если случилось (не состоялся переход), то так должно быть», – сказал Чалов в интервью комментатору Нобелю Арустамяну на его YouTube-канале.