Эль-Шаарави готов пойти на значительное понижение зарплаты ради возвращения в «Рому» Сейчас футболист выступает за китайский «Шанхай Шеньхуа».

Нападающий Стефан Эль-Шаарави хочет вернуться в «Рому». Чтобы выступать в Италии, он даже готов пойти на существенное понижение зарплаты.

Летом 2019 года «Рома» продала форвада в Китай за 16 млн евро. Зарплата нападающего в новом клубе составляет около 14 млн евро в год, напоминает La Gazzetta dello Sport.

Эль-Шаарави в составе «Шанхай Шеньхуа» в конце прошлого года выиграл кубок местной лиги.