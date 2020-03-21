Эль-Шаарави готов пойти на значительное понижение зарплаты ради возвращения в «Рому»

Нападающий Стефан Эль-Шаарави хочет вернуться в «Рому». Чтобы выступать в Италии, он даже готов пойти на существенное понижение зарплаты.
Летом 2019 года «Рома» продала форвада в Китай за 16 млн евро. Зарплата нападающего в новом клубе составляет около 14 млн евро в год, напоминает La Gazzetta dello Sport.
Эль-Шаарави в составе «Шанхай Шеньхуа» в конце прошлого года выиграл кубок местной лиги.
Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса.
13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья Денис Денисов: У Тихонова я полкоманды перебил Гостем редакции стал двукратный чемпион мира, заместитель спортивного директора ЦСКА Денис Денисов. Именно его образ запечатлен в бронзовой скульптуре хоккеиста, установленной на станции метро «ЦСКА». 20.03.2020 13:00 Хоккей Домрачев Владислав Белоруссии коронавирус не помеха! Только здесь по-прежнему играют в футбол Белорусская лига – единственный турнир в Европе, который не ушел на карантин. «Советский спорт» – о том, чем еще примечателен местный чемпионат. 20.03.2020 19:00 Футбол Шарафудинов Виктор Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Панарин расправился с калиткой, Радулов здоров как бык, а Дон Черри опять дымит (видео) «Советский спорт» печально листает ленту хоккейных новостей за последние сутки.
19.03.2020 10:30 Хоккей Федоровский Александр Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев «В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий Крутой хоккейный челлендж с туалетной бумагой: КХЛ присоединится? Как проводят время карантина хоккеисты 20.03.2020 08:00 Хоккей Кузютина Елена