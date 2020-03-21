«Барселона» сохраняет интерес к Алабе Однако каталонцы не могут позволить себе его зарплату.

«Барселона» продолжает проявлять интерес к защитнику «Баварии» Давиду Алабе, контракт которого с мюнхенцами истекает летом следующего года.

Поэтому «Бавария» не исключает вариант продажи игрока уже этим летом, что потом он не покинул команду бесплатно, сообщает Sport.es.

Представители австрийца уже проводили консультации с каталонцами. Ситуацию осложняет то обстоятельство, что «Барселона» не может позволить себе зарплату Алабы, которая составляет восемь млн евро в год. В новом же клубе игрок хочет получать еще больше. Однако окончательно точка в вопросах переговоров пока не поставлена.