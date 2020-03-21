Игрок «Шальке» нарушил карантин Он отделался устным предупреждением.

Полузащитник «Шальке» Амин Харит нарушил условия карантина в условиях пандемии коронавируса и посетил один из баров Гельзенкирхена.

«Это была ошибка. Теперь он это осознает», - приводит Bild слова спортивного директора клуба Йохена Шнайдера. Харит отделался устным предупреждением. Штраф ему не выписали.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.