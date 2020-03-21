ЦСКА призвал отказаться от рукопожатий, опубликовав фото Гончаренко с игры против «Спартака» После поражения в четвертьфинале Кубке России тренер армейцев отказался пожимать руку Доменико Тедеско.

Официальный твиттер московского ЦСКА опубликовал советы о том, как сохранить здоровье и позитивный настрой в условиях распространения коронавируса.

Один из них – «Откажитесь от рукопожатий». Фоном служит фотография Виктора Гончаренко, сделанная сразу после матча Кубка России «Спартак» – ЦСКА.

Антивирус 🙅🏻‍♂: несколько простых советов, которые помогут сохранить здоровье и позитивный настрой в это неспокойное время 😉👌🏼 pic.twitter.com/XK0X7eyCKN — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 21, 2020

Напомним, что 4 марта «Спартак» в дополнительное время обыграл ЦСКА в 1/4 финала Кубка России со счетом 3:2. После финального свистка Гончаренко уклонился от тренера красно-белых Доменико Тедеско, который пытался пожать коллеге руку.