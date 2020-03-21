«Барселона» может обменять Коутиньо на форварда «Интера» Мартинеса - Советский спорт
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21 марта 2020 19:59ФутболШарафудинов Виктор

«Барселона» может обменять Коутиньо на форварда «Интера» Мартинеса

Бразилец уже выступал за миланский клуб с 2010 по 2013 годы.

Туринская газета Tuttopsort сообщает, что «Барселона» может обменять бразильского атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо в миланский «Интер» на аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса.

В то же время возможен и вариант, при котором сине-черные получат полную компенсацию за своего форварда в денежном эквиваленте, взяв при этом Коутиньо в аренду на два сезона.

В нынешнем сезоне бразилец выступает за «Баварию», однако мюнхенский клуб не собирается оформлять полноценный трансфер футболиста сборной Бразилии из «Барселоны», считая требуемую каталонцами сумму в 90 миллионов евро завышенной.

В составе мюнхенского клуба 27-летний Коутиньо провел 32 матча, забил девять голов и отдал восемь голевых передач. Свою европейскую карьеру Филиппе начинал как раз в «Интере», с 2010 по 2013 годы сыграв за сине-черных 47 матчей с 5 голами и 4 результативными передачами.

Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне на счету 22-летнего аргентинца 31 матч, 16 голов и 4 ассиста.

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