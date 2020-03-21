La Repubblica: Чемпионат Италии возобновят не раньше июня

По состоянию на вечер пятницы 20 марта в Италии зарегистрировано 47 021 случай заражения COVID-19. От последствий инфекции скончались 4 032 человека.
На этом фоне газета La Repubblica сообщает, что руководство серии А уже не надеется возобновить сезон 2 мая.
Источник утверждает, что президенты итальянских клубов рассмотрят вариант с рестартом чемпионата в начале июня и завершением турнира 30 июля. Но прежде необходимо решить вопрос с контрактами футболистов, которые заканчиваются 30 июня.
Новая встреча руководителей Лиги серии А и Итальянской федерации футбола запланирована на вторник 24 марта.
Напомним, что в чемпионате Италии удалось провести лишь 26 неполных туров.
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