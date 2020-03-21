У нападающего «Ювентуса» Дибалы и его девушки нашли коронавирус Аргентинец уже третий игрок туринского клуба, заразившийся COVID-19.

На своей странице в инстаграме нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала сообщил о том, что он и его девушка Ориана заразились коронавирусом:

«Привет всем. Я просто хотел сообщить, что мы получили результаты теста на COVID-19. У меня и Орианы положительный результат. К счастью, мы в идеальных условиях. Спасибо за ваши сообщения».

Ранее опасную инфекцию выявили у двух других футболистов «Ювентуса» Даниэле Ругани и Блеза Матюиди.