Итальянский эпидемиолог: Футбольные матчи со зрителями можно будет проводить не раньше октября Шансы на то, что чемпионат серии А удастся возобновить 2 мая, продолжают таять.

В интервью итальянской газете La Repubblica эпидемиолог Пьерлуиджи Лопалко рассказал о том, когда реально появиться возможность проводить футбольные матчи в нормальном режиме:

«Нужно быть откровенными с людьми и вместе с тем не нагонять ужас. Я думаю, что, скорее всего, будет невозможно проводить футбольные матчи со зрителями на трибунах до октября нынешнего года. Мой прогноз заключается в том, что ограничительные меры из-за коронавируса будут действовать в Италии как минимум до конца нынешнего лета. Обязательно будет определенное смягчение ограничений, но все нужно делать без спешки и очень осторожно».

Ранее СМИ сообщали, что Лига серии А, Федерация футбола Италии и президенты футбольных клубов утратили надежду на то, что сезон удастся возобновить в начале мая и рассмотрят возможность рестарта в июня с тем, чтобы завершить чемпионат 30 июля.

По состоянию на вечер пятницы 20 марта в Италии зарегистрировано 47 021 случай заражения COVID-19. От последствий инфекции скончались 4 032 человека.